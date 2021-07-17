Елене Дорошенко было 49 лет
Ушла из жизни Елена Дорошенко, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №2 республиканской клинической больницы имени Семашко.
Елена Валерьевна родилась 11 мая 1972 года в Улан-Удэ. После окончания Улан-Удэнского медицинского училища начала трудовую деятельность в городской больнице скорой медицинской помощи в должности медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии. Там она проработала 18 лет.
- В 2007 году перешла в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в отделение анестезиологии и реанимации №2. Она участник становления отделения анестезиологии и реанимации №2, обеспечивающего оказание анестезиологической помощи и послеоперационного ведения больных кардиохирургического и ангиохирургического профиля, внесла большой личный вклад в развитие отделения и больницы в целом, - рассказали в медучреждении.
Елена Валерьевна в совершенстве владела методами сердечно-лёгочной реанимации, общими принципами контроля состояния и интенсивной терапии во время наркоза, особенностями проведения экстренных анестезиологических пособий. Активно участвовала в подготовке молодых специалистов, передавая свой опыт и знания, принимая участие в обучении медсестёр-анестезистов.
Она была неоднократно отмечена грамотами и благодарностями республиканской больницы, почётной грамотой министерства здравоохранения Бурятии, почётной грамотой министерства здравоохранения России.
- Её качества – такие, как активность, жизнерадостность, целеустремлённость – были для нас примером. Она останется в наших сердцах надёжным товарищем, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Елена Валерьевна всегда будет примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, - отметили в республиканской клинической больнице.
В Улан-Удэ ушла из жизни опытная медсестра республиканской больницы
Общество, Фото:
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