Полицейские вернули улан-удэнке потерянный кошелёк

В кошельке были деньги и банковские карты



Жительница Улан-Удэ поблагодарила транспортных полицейских – отправила благодарственное письмо их руководству.



11 июля на привокзальной площади станции Улан-Удэ горожанка потеряла кошелек с деньгами и банковскими картами. Но уже через 20 минут ей позвонили сотрудники транспортной полиции и вернули имущество в целостности и сохранности.



«Я была удивлена оперативности сотрудников, вежливости и быстроте установления владельца», - пишет автор.



- Кроме того, женщина рассказала, как в феврале этого года стражи магистралей помогли освободить из «снежного плена» её автомашину, припаркованную возле железнодорожного вокзала, в связи с чем, в финале письма, выразила благодарность всем сотрудникам Улан-Удэнского линейного отдела за отзывчивость и доброту, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Сотрудники уголовного розыска Антон Шитиков и Саян Ринчинов будут поощрены правами начальника линейного управления.

