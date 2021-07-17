При этом ожидается жаркая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июля по республике переменная облачность, местами дожди, ливни, грозы. Ветер восточный 7-12, при грозах порывистый м/с. Температура ночью +13,+18, местами до +7, днём +27,+32, местами +20,+25.
В Улан-Удэ переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +15,+17, днём +26,+28
В Бурятии местами грозы
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Общество, 17.07.2021
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