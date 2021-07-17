В Бурятии местами грозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

При этом ожидается жаркая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июля по республике переменная облачность, местами дожди, ливни, грозы. Ветер восточный 7-12, при грозах порывистый м/с. Температура ночью +13,+18, местами до +7, днём +27,+32, местами +20,+25.



В Улан-Удэ переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +15,+17, днём +26,+28



