Юные футболисты Бурятии завоевали путёвку на финал Сибири

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Команда не потерпела ни одного поражения



С 11 по 16 июля в Чите проходил зональный этап первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу. Турнир проводился в рамках всероссийских соревнований среди спортивных школ по футболу сезона 2021/2022 года среди команд юношей 2005 года рождения.



Команда ФК «Бурятия» под руководством тренера Сергея Белькова завоевала путёвку на финал Сибири. Футболисты не потерпели ни одного поражения, сыграв два матча вничью и одержав две победы.



15 июля в решающем матче команда Бурятии одержала победу на СШОР города Минусинск со счётом 2:1. Таким образом, юные футболисты республики вышли в следующий этап всероссийских соревнований.



Сборная Бурятии 2006 г.р. также участвовала в зональном этапе всероссийских соревнований в Иркутске. Одержав одну победу в пяти матчах, ребята заняли пятое место в турнире. Победу на турнире одержали хозяева – ФК «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги РБ.

