На родине писателя Бурятии идёт подготовка к его юбилею

Общество, Фото: администрация Мухоршибирского района

В Мухоршибирском районе готовятся отпраздновать 90-летие Исая Калашникова



На родине писателя Исая Калашникова – селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии – полным ходом идёт подготовка к празднованию юбилейной даты. 9 августа этого года народному писателю республики исполнилось бы 90 лет.



- В рамках развития общественной инфраструктуры в селе проводится капитальный ремонт здания мемориальной части музейного комплекса: обустройство фасада, замена кровли, отделочные работы. Помещение литературного музея получило новое тепло- и электрооборудование, дополнительное освещение. Для обеспечения безопасности будет установлено видеонаблюдение и пожарно-охранная сигнализация. Также запланирован ремонт кровли деревянного дома – этнографической части комплекса. На эти цели из республиканского и местного бюджета выделено 1263520 рублей, - сообщает администрация Мухоршибирского района.



Кроме этого, в этом году музейный комплекс отмечает 35-летие со дня своего открытия. К юбилею известного земляка музей приобретёт обновлённый вид. В работу по благоустройству территории активно включились члены ТОС. За счёт средств гранта республиканского конкурса, полученного тосовцами, запланированы ремонт памятника писателю и обустройство площадки для посетителей.

