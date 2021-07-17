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В Забайкалье состоится благотворительный онлайн-забег

В Забайкалье состоится благотворительный онлайн-забег
Общество,  Фото:pixabay.com
На нём соберут средства на лечение 15 детей

В Забайкальском крае соберут средства на лечение 15 детей, проживающих в регионе, во время благотворительного забега «Достигая цели!». Мероприятие состоится в Чите в онлайн-формате накануне Дня железнодорожника.

Начиная с 2017 года железнодорожники встречают свой профессиональный праздник организацией благотворительного забега для сбора средств на лечение юных земляков. В этом году мероприятие пройдёт в пятый раз.

- Цель акции – собрать более 2 млн рублей для оказания медицинской помощи 15 юным забайкальцам. В их числе 16-летний читинец Роман Ч. Подросток с 8 лет борется с тяжёлым недугом – мышечной дистрофией. Роман не может ходить и поднимать руки выше плеч. Побывать вне стен квартиры на свежем воздухе для него стало для него в настоящее время стало неосуществимым желанием. Рома нуждается в коляске с электроприводом с функциями ступенькохода, чтобы без посторонней помощи передвигаться, а главное – спускаться по лестнице на улицу. Стоимость такого устройства составляет 750000 рублей, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Возрастное ограничение 12+
благотворительная акция забег Забайкальский край

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