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В Бурятии пройдёт массовая проверка водителей

В Бурятии пройдёт массовая проверка водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут проверять автомобилистов на въездах и выездах к местам отдыха

С сегодняшнего дня и по 18 июля в Бурятии, в том числе, в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.

- Запланировано выставление 18 дополнительных экипажей ГИБДД. Наряды полиции проверят автомобилистов на въездах и выездах к местам отдыха, - сообщили в МВД по Бурятии.

В первую очередь, полицейские ориентированы на выявление пьяных водителей, а также водителей, не имеющих права управления транспортом.

Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде является самым опасным нарушением ПДД. За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение ПДД влечёт уже уголовную ответственность.

Полиция просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать о пьяных и неадекватных водителях. Контактные телефоны: 29-29-99 или 102.



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