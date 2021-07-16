Будут проверять автомобилистов на въездах и выездах к местам отдыха
С сегодняшнего дня и по 18 июля в Бурятии, в том числе, в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
- Запланировано выставление 18 дополнительных экипажей ГИБДД. Наряды полиции проверят автомобилистов на въездах и выездах к местам отдыха, - сообщили в МВД по Бурятии.
В первую очередь, полицейские ориентированы на выявление пьяных водителей, а также водителей, не имеющих права управления транспортом.
Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде является самым опасным нарушением ПДД. За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение ПДД влечёт уже уголовную ответственность.
Полиция просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать о пьяных и неадекватных водителях. Контактные телефоны: 29-29-99 или 102.
В Бурятии пройдёт массовая проверка водителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отец мальчика намерен обратиться в мировой суд
Будут проверять автомобилистов на въездах и выездах к местам отдыха
Масштабное отключение холодной воды произойдёт из-за аварии
Ремонт дороги продолжается
Членам олимпийской сборной не разрешают прогулки по Улан-Удэ
Приём детей возобновили 15 июля
Движение через железнодорожный переезд в Селенгинске временно закрыли
Повышение уровня воды в Байкале может обернуться крупными проблемами, заявили специалисты
Солистка театра «Байкал» поборется за звание лучшего исполнителя этнической песни
Николай Холодов занимался в том числе развитием авиасообщения с Москвой
Проблема с выбросами копилась десятилетиями
На Улан-Удэ приходится 49% случаев заражений ковидом за всё время
В дело вмешалась прокуратура
Принять участие в турнире «#ИграемДома75» смогут только жители края
Мероприятие проведут онлайн в трёх номинациях