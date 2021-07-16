Соревнования проходили в Иркутской области
В Ангарске с 9 по 12 июля прошли всероссийские соревнования «Кубок Сибири и Дальнего Востока по мотокроссу». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Томской областей; Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Краснодарского краёв; Бурятии и Москвы.
Бронзовую награду завоевали мотогонщики из Бурятии: в открытом классе третье место занял Александр Харчук из Кяхты. Победу в этом классе праздновал Вячеслав Дементьев из Москвы. Вторым стал Аркадий Тюменцев из Ангарска.
Соревнования проводились в пяти классах: «250 куб. см», «125 куб. см», «85 куб. см», «65 куб. см» и «Открытый». Об этом сообщает федерация мотоциклетного спорта Иркутской области.
Мотогонщик из Бурятии выиграл «бронзу» кубка СФО и ДФО
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