Мотогонщик из Бурятии выиграл «бронзу» кубка СФО и ДФО

Соревнования проходили в Иркутской области



В Ангарске с 9 по 12 июля прошли всероссийские соревнования «Кубок Сибири и Дальнего Востока по мотокроссу». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Томской областей; Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Краснодарского краёв; Бурятии и Москвы.



Бронзовую награду завоевали мотогонщики из Бурятии: в открытом классе третье место занял Александр Харчук из Кяхты. Победу в этом классе праздновал Вячеслав Дементьев из Москвы. Вторым стал Аркадий Тюменцев из Ангарска.



Соревнования проводились в пяти классах: «250 куб. см», «125 куб. см», «85 куб. см», «65 куб. см» и «Открытый». Об этом сообщает федерация мотоциклетного спорта Иркутской области.

