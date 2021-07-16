21 выпускника интернатов поощрили за успехи в учёбе
В 2021 году 21 выпускник республиканских государственных общеобразовательных учреждений Бурятии получил медаль «За особые успехи в учении». Это выпускники республиканского бурятского национального лицея-интерната №1, Лицея-интерната №61 и республиканской Мариинской школы-интерната.
Два медалиста лицея-интерната №61 получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Из общего числа медалистов пять выпускников набрали по всем сдаваемым ими в форме ЕГЭ предметам 90 баллов и выше.
- Помимо высоких результатов в учёбе, медалисты являются участниками и призёрами различных республиканских и международных конкурсов, олимпиад, конференций, принимают активное участие в спортивной, творческой и общественной жизни, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Улан-Удэ наградили медалями «За особые успехи в учении»
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