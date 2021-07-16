В Иркутске планируют построить десять школ

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Сейчас в городе имеется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях



В Иркутске готовы построить десять новых общеобразовательных учреждений с общей вместимостью 9625 мест. Перспективы строительства в областном центре новых образовательных объектов мэр города Руслан Болотов обсудил с министром образования Иркутской области Максимом Парфёновым.



Мэр рассказал, что в настоящий момент выполняется финансирование строительства трёх школ из федерального, областного и местного бюджетов. Все они находятся на разных этапах возведения. Это продолжение строительства дополнительного блока на 500 мест школы №14, начало строительства школы на 1275 мест на улице Багратиона и подготовка к строительству дополнительного блока на 200 мест школы № 75.



Наряду с этим подготовлена проектная документация на возведение дополнительных учебных блоков на 500 мест каждый школ №53 и №57, на ПСД получены положительные заключения. Администрация города готова уже в текущем году начать строительство пристроя школы №57 – на эти цели в местном бюджете предусмотрены средства, но муниципалитет рассчитывает на поддержку со стороны регионального и федерального бюджетов, соответствующие заявки уже поданы.



Кроме этого, ведётся работа по подготовке документов на строительство новых образовательных объектов общей вместимостью 6700 мест. В первую очередь это школы на 1225 мест каждая – на улице Норильская и в микрорайоне Союз. На этапе оформления земельных участков находятся школы на улице Ярославского, на территории бывшего городка ИВВАИУ и в микрорайоне Лисиха. Также рассматривается возможность строительства ещё четырёх школ в разных районах города. Министр Максим Парфёнов одобрил дорожную карту города по строительству общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

