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Борец из Бурятии стал призёром спартакиады молодёжи России

Борец из Бурятии стал призёром спартакиады молодёжи России
Общество,  Фото:Группа «Борцы Бурятии»
Аюр Нимаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории 92 кг

В Новочебоксарске определились первые победители и призёры соревнований по вольной борьбе в рамках финального этапа V Спартакиады молодёжи России 2021 года.

В соревнованиях приняли участие борцы из Бурятии. Аюр Нимаев стал бронзовым призёром в весовой категории 92 кг. Тренирует спортсмена Нима Нимаев.

Кроме этого, шесть золотых медалей завоевали спортсмены Москвы. Также на верхнюю ступень пьедестала почёта поднимались вольники Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Адыгея и РСО-Алании. Об этом сообщает пресс-служба федерального центра подготовки спортивного резерва.
вольная борьба спартакиада спорт Бурятия

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