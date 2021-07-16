Борец из Бурятии стал призёром спартакиады молодёжи России

Аюр Нимаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории 92 кг



В Новочебоксарске определились первые победители и призёры соревнований по вольной борьбе в рамках финального этапа V Спартакиады молодёжи России 2021 года.



В соревнованиях приняли участие борцы из Бурятии. Аюр Нимаев стал бронзовым призёром в весовой категории 92 кг. Тренирует спортсмена Нима Нимаев.



Кроме этого, шесть золотых медалей завоевали спортсмены Москвы. Также на верхнюю ступень пьедестала почёта поднимались вольники Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Адыгея и РСО-Алании. Об этом сообщает пресс-служба федерального центра подготовки спортивного резерва.

