Читинский велосипедист доедет до Владивостока за 10 дней

Общество, Фото: личная страница Василия Зубова

Спортсмену предстоит проехать 2900 километров



Забайкальский предприниматель Василий Зубов за десять дней преодолеет расстояние от Читы до Владивостока. Об этом трёхкратный абсолютный чемпион «Забайкальского супермарафона» заявил на своей странице в Instagram.



- Я определился со своими планами на лето. Думал над участием в Байкальском веломарафоне, в «Чуйском тракте», «Забайкальском супермарафоне 2021», 36-часовом бревете на 660 километров Чита - Улан Удэ, и преодолеть себя по маршруту Чита – Владивосток. Именно на нём я и остановился. Планка очень высока. Даже думать об этом страшно, но меня поддерживают много друзей и читинцев и поэтому я справлюсь, - поделился Василий Зубов.



Велосипедист проедет 2900 километров, около 300 километров в день поставив свой личный рекорд 660 километров за 36 часов. В 2018 году в рамках супермарафона он совершил первый велозаезд до Владивостока, а в 2019 году за 34 дня велосипедист преодолел расстояние от Читы до Севастополя, проехав более восьми тысяч километров.



Участник с помощью мобильного приложения будет фиксировать километры, которые пойдут в общий зачёт на сайте проекта. Спортсмен уже преодолел первый этап Чита – Чернышевск, проехав за день 300 км.



- В прошлом году Василий говорил, что больше не будет претендовать на абсолютное первенство, хотел уступить дорогу другим участникам. Сейчас видим его настрой, чувствуем большую конкуренцию между ним и его соперниками. В категории «вело» в этом году будет серьёзная борьба за чемпионство. Напоминаем, что «Забмарафон» – это проект не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. Можно поехать до Владивостока, а можно просто ходить по три километра в день в перерыве на обед. Эти результаты одинаково важны, ведь главное – преодолеть себя и свои возможности, начать заниматься спортом и вести активный образ жизни. Такие участники, как Василий мотивируют нас на успехи и новые цели, – рассказала организатор проекта Мария Численко.



Принять участие в бесплатном онлайн-проекте может любой желающий. Для этого нужно скачать фитнес-трекер Strava и зарегистрироваться на сайте supermarafon.com. Марафон (0+) проходит с 29 июня по 16 сентября и разделён на четыре этапа, в каждом из которых есть возможность занять призовое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

