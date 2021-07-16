Ремонт дороги на Ольхоне контролируют экологи и учёные

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Работы идут на участке длиной 5,5 километров на въезде в Хужир



В Иркутской области капитальный ремонт дороги на Ольхоне – самом крупном острове озера Байкал – идёт под контролем экспертов Прибайкальского национального парка, природоохранной прокуратуры и Росприродназдора. Комиссионно они проверяют соответствие работ требованиям природоохранного законодательства.



Специалисты нацпарка принимали участие в разработке проектной документации для капитального ремонта дороги. Её согласовало министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Капитальный ремонт идёт на отрезке дороги длиной 5,5 километров на въезде в Хужир. Выделена полоса отвода, согласована площадка для стоянки строительной техники и складирования инертных материалов.



До начала работ территорию осмотрели эксперты Прибайкальского национального парка. Они огородили красными лентами места произрастания и проживания эндемичных и охраняемых видов флоры и фауны этого места. Работники подрядной организации обходят или объезжают эту территорию.



Сейчас подрядчики ведут формирование земельного полотна, выравнивают будущую дорогу. Материал с высоких мест перемещают в пониженные участки местности. По согласованию с нацпарком необходимые инертные материалы берут в полосе отвода, разрешённой проектной документацией. В дальнейшем потребуется доставка из-за границ парка, минимум за 100 километров от места проведения работ.



Во время работ используют только те материалы, которые не наносят вреда окружающей среде. Для того, чтобы дождевая или талая вода с дороги, которая может содержать автомобильные жидкости, не попадала на землю и в озеро Байкал, на всем протяжении трассы построят специальную систему отвода в закрытые ёмкости. На участке длиной 5,5 километров установят семь таких ёмкостей. Их уже приобрели и доставляют к месту проведения работ. Собранную воду будут вывозить в ближайший населённый пункт, где есть очистные сооружения.



Особые условия капитального ремонта дороги, дальняя доставка техники и строительных материалов и выполнение требований природоохранного законодательства существенно влияют на стоимости контракта. Капитальный ремонт участка длиной 5,5 километров стоит 269,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

