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На севере Бурятии продавец работал без договора

На севере Бурятии продавец работал без договора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Северо-Байкальском Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю продуктами в неспециализированных магазинах, нарушал трудовой закон.

Установлено, что женщина с мая работала в магазине в качестве продавца. Однако трудовой договор в письменной форме по истечении трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе не заключался.

После прокурорского вмешательства нарушения устранены, трудовой договор с работником заключён.

В отношении работодателя возбуждено административное дело. Предпринимателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа,  сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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