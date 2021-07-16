В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Северо-Байкальском Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю продуктами в неспециализированных магазинах, нарушал трудовой закон.
Установлено, что женщина с мая работала в магазине в качестве продавца. Однако трудовой договор в письменной форме по истечении трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе не заключался.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены, трудовой договор с работником заключён.
В отношении работодателя возбуждено административное дело. Предпринимателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии продавец работал без договора
Общество, Фото:
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