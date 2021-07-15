Лесной спецназ Бурятии перебросили на крупный пожар в Иркутской области





















В Иркутской области парашютисты-пожарные и пожарные-десантники Бурятии переброшены на новый лесной пожар.- Группировка Забайкальской базы авиационной охраны лесов переброшена на пожар в 260 км от города Бодайбо. По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», площадь пожара, пройденная огнём, составляет 1055 га, часть из которых пройдено верховым пожаром, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В Якутии группировка из Бурятии продолжает работать в Мирнинском районе. Они отстаивают от огня село Сюльдюкар. По данным системы «ИСДМ-Рослесхоз», площадь этого очага составляет более 75 тысяч га.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области за прошедшие сутки проводились работы по тушению 30 пожаров на площади 24 тысячи га. В Якутии за прошедшие сутки тушили 132 пожара на землях лесного фонда на площади более 650 тысяч га.В Якутии и Иркутской области работают 90 пожарных-десантников и пожарных-парашютистов Бурятии.