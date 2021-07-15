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В Улан-Удэ на острове Богородский нашли самовольные постройки

Общество, 
Выявлено 11 объектов без правоустанавливающих документов

Рейды по выявлению незаконных построек в Улан-Удэ проводятся регулярно. Сегодня, 15 июля, сотрудники комитета по управлению имуществом и землепользованию провели запланированный рейд на острове Богородский. Выявлено 11 объектов без правоустанавливающих документов, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Согласно сведениям публичной кадастровой карты, данные земельные участки не состоят на кадастровом государственном учёте, в связи с чем и было принято решение о проведении рейдового осмотра. Основной целью осмотра является уточнение сведений о фактических землепользователях, проверка на наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, установление паспортных данных жильцов и проведение профилактической беседы о порядке оформления земельных участков и объектов капитального строительства в случае, если у граждан предусматривается такой вид собственности, – рассказал начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом Геннадий Гуруев.

По результатам рейда принято решение о проведении выездных документарных проверок в отношении нарушителей. Материалы будут направлены в Росреестр. В случае установления вины граждане будут привлечены административной ответственности, от 5000 рублей. Далее жильцам незаконных построек выдадут предписание – за ограниченный срок необходимо подать документы и постараться зарегистрировать свои права.

Всего с начала 2021 года проведено 36 рейдовых осмотров, и 168 выездных документарных проверок в отношении «собственников» земельных участков по ул. Тобольская, Подлесная, Дундича, Номинская, Керамическая, Дальняя, Кристальная, Хонгодорская, Войсковая, 104-мрк, ДНТ «Дружба», СНТ «Пионер-2» и ДНТ «Весна».


самовольные постройки

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