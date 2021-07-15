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Вода в реках Монголии достигла опасного уровня

Вода в реках Монголии достигла опасного уровня
Общество,  Фото:pixabay.com
Текущий уровень рек превысил многолетние средние значения

Уровень воды в крупных реках пограничного с Бурятией монгольского аймака Сэлэнгэ превысил опасный уровень (на 77,5 см выше многолетнего среднего значения).

По информации агентства водных, метеорологических и экологических исследований аймака Сэлэнгэ, уровень воды в Селенге составил 301 см в районе сомона Зуунбурэн, что на 53 см выше многолетнего среднего значения. В районе административного центра Сухэ-Батор уровень достиг 449 см, что на 118 см выше среднего значения.

Уровень воды в реке Орхон составил 198 см в сомоне Орхон, что на 27 см выше многолетнего среднего значения, и 337 см – в Сухэ-Баторе, что выше на 125 см среднего значения.

Уровень воды в реке Ерее-гол составил 397 см в сомоне Ерее, это на 94 см выше среднего значения, и 417 см в Дулаанхане, что на 142 см выше многолетнего среднего значения.

Уровень воды в реке Хараа-гол составил 220 см в районе сомона Баянгол, что на 46 см выше многолетнего среднего значения. Уровень воды в реке Худэр-гол составил 280 см в сомоне Худэр, превысив многолетнее среднее значение на 61 см. Уровень воды в реке Желтура составил 291 см в районе сомона Тушиг, что на 32 см выше среднего значения.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», из-за паводков на реках и озёрах происходят несчастные случаи и гибнут люди.
Монголия паводок река Селенга

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