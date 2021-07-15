В Забайкалье корова застряла на втором этаже

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Спасение Вари ветврачом и местными жителями заняло более четырёх часов



В Забайкальском крае на ветеринарную станцию в городе Балей поступил звонок о том, что на втором этаже жилого дома находится корова, которая не может спуститься. Об этом рассказала заведующая городским ветучастком Юлия Афанасьева.



- По прибытии на место ветспециалист осмотрел напуганное животное. По бирке через специальную программу специалисты идентифицировали, что это корова Варя, и быстро позвонили хозяйке, - добавила Юлия Афанасьева.



Спасение коровы по кличке Варя заняло более четырёх часов. Ветврач, владелец животного и четыре местных жителя при помощи верёвок вывели «пленницу» на улицу. Варя во время спасательной операции не пострадала и сегодня чувствует себя хорошо.



Ветспециалисты советуют не оставлять животных без присмотра во избежание их травмирования и пропажи. Необходимо помнить, что за нарушения правил содержания и выпаса скота существует административная ответственность, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

