Спасение Вари ветврачом и местными жителями заняло более четырёх часов
В Забайкальском крае на ветеринарную станцию в городе Балей поступил звонок о том, что на втором этаже жилого дома находится корова, которая не может спуститься. Об этом рассказала заведующая городским ветучастком Юлия Афанасьева.
- По прибытии на место ветспециалист осмотрел напуганное животное. По бирке через специальную программу специалисты идентифицировали, что это корова Варя, и быстро позвонили хозяйке, - добавила Юлия Афанасьева.
Спасение коровы по кличке Варя заняло более четырёх часов. Ветврач, владелец животного и четыре местных жителя при помощи верёвок вывели «пленницу» на улицу. Варя во время спасательной операции не пострадала и сегодня чувствует себя хорошо.
Ветспециалисты советуют не оставлять животных без присмотра во избежание их травмирования и пропажи. Необходимо помнить, что за нарушения правил содержания и выпаса скота существует административная ответственность, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье корова застряла на втором этаже
Общество, Фото:
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