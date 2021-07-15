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В пригороде Улан-Удэ завершается строительство спортплощадки

В пригороде Улан-Удэ завершается строительство спортплощадки
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Возведение площадки ведётся по улице Посёлковая в селе Сужа

В селе Сужа Иволгинского района Бурятии завершается строительство спортивной площадки. Площадка уже зацементирована и покрыта синтетическим бесшовным материалом, позволяющим избежать травм при падении.

В дальнейшем предстоит установить баскетбольные щиты и волейбольные стойки и нанести разметку. Напомним, что строительство спортплощадки ведётся по улице Посёлковая.

Как рассказали в администрации сельского поселения «Нижнеиволгинское», проект стартовал в 2018 году. За это время удалось обустроить спортивные площадки в улусе Нурселение и в селе Нижняя Иволга. В прошлом году было решено направить средства на благоустройство общественной территории в селе Сужа.

Министр строительства региона Николай Рузавин отметил, что в этом году в Иволгинском районе благоустраивается семь территорий, две из которых дворовые и пять – общественные. На сегодняшний день мероприятия по благоустройству на четырёх объектах уже завершены: в сёлах Каленово, Верхняя Иволга и Гурульба произвели ремонт памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, а в селе Оронгой благоустроили площадку для отдыха населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
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