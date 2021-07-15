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В 2022 году Иркутская область отметит 85-летний юбилей

В 2022 году Иркутская область отметит 85-летний юбилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Празднование будет идти в течение всего года

85-летний юбилей Иркутской области должен стать большим праздником, объединяющим всех жителей и гостей региона. Об этом во время совещания о подготовке к юбилею заявил губернатор Игорь Кобзев.

- План основных мероприятий необходимо разработать к 1 октября. Уже сейчас в нём более 400 событий. 120 из них – областного и межрегионального значения, около 300 намерены провести муниципальные образования. Некоторые из них также будут отмечать юбилеи своего основания. Среди них – Усть-Ордынский Бурятский округ, Аларский, Боханский, Ольхонский, Иркутский, Нукутский районы, города Черемхово, Тулун, Шелехов, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

К юбилейному году будет разработана праздничная символика. Принять участие в её подготовке приглашают креативную молодёжь региона.

В день основания области, 27 сентября, в музыкальном театре запланирован торжественный приём губернатора Иркутской области.

В течение юбилейного года в регионе пройдут крупные события в сфере культуры. Среди них – международный фестиваль «Этим летом в Иркутске», посвящённый творчеству известных иркутских писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова. В рамках фестиваля состоится более 30 мероприятий. Среди них – кинопоказы, творческие встречи, спектакли, выезды в муниципальные образования области, торжественные вечера, фото- и книжные выставки.

В городах и посёлках иркутского участка Байкало-Амурской магистрали пройдёт фестиваль «Огни магистрали». Туда с концертами приедут творческие коллективы региона, встречи с жителями проведут ветераны строительства БАМа.

Областные театры и филармония проведут обширные выступления по региону. Муниципальные творческие коллективы отправятся на обменные гастроли. Во время них артисты выступят в соседних районах и населённых пунктах. 
Иркутская область юбилей

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