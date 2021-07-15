В Бурятии заведующую детсадом осудили за мошенничество

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников



В Тункинском районе Бурятии руководитель образовательного учреждения признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве с использованием своего служебного положения.



В судебном заседании установлено, что заведующая районного детсада трудоустроила в детский сад свою знакомую и супруга, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность.



Они по просьбе осуждённой написали заявление о том, что желают получать заработную плату на её расчётный счёт. Таким образом руководитель детского сада обращала деньги в свой доход.



Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.



Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.



Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с виновной ущерба в размере 115 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

