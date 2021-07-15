Женщина получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников
В Тункинском районе Бурятии руководитель образовательного учреждения признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве с использованием своего служебного положения.
В судебном заседании установлено, что заведующая районного детсада трудоустроила в детский сад свою знакомую и супруга, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность.
Они по просьбе осуждённой написали заявление о том, что желают получать заработную плату на её расчётный счёт. Таким образом руководитель детского сада обращала деньги в свой доход.
Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с виновной ущерба в размере 115 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии заведующую детсадом осудили за мошенничество
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