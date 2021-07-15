На Дальнем Востоке вакцинировано более 14 тысяч призывников

В частях ВВО стартовала ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа продолжается вакцинация молодого пополнения призыва «Весна-2021». Прививки от коронавирусной инфекции проводятся препаратом «Гам-КОВИД-Вак».



Медицинский персонал, проводящий вакцинацию, проходит дополнительный инструктаж, а вакцинируемые военнослужащие обязательный медицинский осмотр. С начала года были привиты более 14000 призывников.



Кроме того, с июля текущего года в воинских частях ВВО организована ревакцинация военнослужащих всех категорий от COVID-19, ранее прошедших полный курс прививок препаратом «Спутник-V». Первым компонентом ревакцинировано около 1000 военнослужащих. Также ревакцинированы будут члены семей военнослужащих и гражданский персонал, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

