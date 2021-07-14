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В Иркутской области супругов поздравили с 65-летием брака

В Иркутской области супругов поздравили с 65-летием брака
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
В регионе провели торжественные мероприятия, посвящённые Дню семьи

В Иркутской области прошли мероприятия, приуроченные к празднованию всероссийского Дня семьи, любви и верности. 8 июля на территории региона зарегистрировали брак 169 пар молодожёнов, из них 58 пар – в Иркутске. Помимо регистраций заключения брака, сотрудники отделов ЗАГС чествовали юбиляров семейной жизни.

Так, в отделе по Черемховскому району, городам Черемхово и Свирск за создание крепкой семьи, душевное тепло, родительскую заботу и ласку, достойное воспитание детей в атмосфере любви и понимания, активную жизненную позицию чествовали семейные пары, отметившие в текущем году значительные юбилеи семейной жизни.

Супруги Елик Геннадий Михайлович и Нина Викторовна, Ершовы Василий Васильевич и Нэлли Васильевна, Хорошиловы Николай Дмитриевич и Любовь Михайловна совсем недавно отпраздновали золотые юбилеи семейной жизни.

Чета Павленко Николая Илларионовича и Татьяны Петровны прожили в браке 55 лет и отметили «изумрудную» свадьбу.

Семья Околович Николая Ивановича и Анны Никифоровны отпраздновали уникальный юбилей – 65-летие семейной жизни или «железную» свадьбу.

Супругам Бархатовым Валерию Александровичу и Зое Заурбековне, отметившим 35-летний юбилей со дня создания семьи, была вручена медаль «За любовь и верность».

В тёплой дружеской обстановке супруги вспоминали молодость, рассматривая фотографии, сделанные более полувека назад, и пели песни, популярные в 70-е годы прошлого века. Со словами поздравления к юбилярам обратились представители службы ЗАГС и администрации города Черемхово. Всем участникам торжества были вручены цветы и памятные подарки. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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