Школьники Бурятии придумают слоган для «Столицы детского туризма»

Заявки принимаются до 1 августа



Юных жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган «Столицы детского туризма». Принять участие могут все желающие возрастом до 18 лет.



- Столица детского туризма – это площадка для встречи профессионалов в сфере детского туризма и место проведения фестиваля, включающего комплекс мероприятий в сфере детского туризма: презентацию маршрутов и турпродуктов, ярмарку инвестиционных проектов, конференцию, конкурсы, семинары, мастер-классы, городские и региональные события и т.д. В 2021 году статус такой столицы присвоен Волгограду, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Подать заявку можно до 1 августа, написав на почту: stolitsa_volgograd@mail.ru с пометкой «Конкурс слоганов». Количество заявок не ограничено.



Победитель получит поездку на всероссийский фестиваль детского туризма в Волгограде, который состоится осенью этого года.



Возрастное ограничение 0+

