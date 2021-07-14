Школьники Бурятии придумают слоган для «Столицы детского туризма»

Заявки принимаются до 1 августа
Юных жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган «Столицы детского туризма». Принять участие могут все желающие возрастом до 18 лет.
- Столица детского туризма – это площадка для встречи профессионалов в сфере детского туризма и место проведения фестиваля, включающего комплекс мероприятий в сфере детского туризма: презентацию маршрутов и турпродуктов, ярмарку инвестиционных проектов, конференцию, конкурсы, семинары, мастер-классы, городские и региональные события и т.д. В 2021 году статус такой столицы присвоен Волгограду, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Подать заявку можно до 1 августа, написав на почту: stolitsa_volgograd@mail.ru с пометкой «Конкурс слоганов». Количество заявок не ограничено.
Победитель получит поездку на всероссийский фестиваль детского туризма в Волгограде, который состоится осенью этого года.
Возрастное ограничение 0+
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