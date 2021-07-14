На Байкале завершается необычный «птичий» проект

Общество, Фото: отдел экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

В Иркутской области для рисунков с птицами проводят фотосессии на открытом воздухе



Необычные птицы появились на днях на Байкале. Среди них есть представители видов средней полосы России и даже других уголков планеты: розовый фламинго и колибри. Все они рисунки, созданные жителями разных стран. Авторы прислали их для участия в проекте «Крылья над Байкалом». Одно из его условий – проведение фотосессии для каждой из работ среди байкальских пейзажей и оформление её в электронную открытку.



Эколого-просветительский арт-проект, посвящённый Году Байкала, стартовал весной этого года. За прошедшие месяцы свои рисунки о крылатых соседях и короткие рассказы прислали почти 300 авторов из городов и посёлков Прибайкалья, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Самарской областей региона, а также Италии и Чили. Выездную фотосессию для рисунков провели сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Этот необычный проект – новинка. Мы организовали его совместно с центром дополнительного образования детей Иркутской области. Отклик был масштабным! Письма шли одно за другим – от детей и взрослых. Не у всех из них есть возможность приехать на Байкал и увидеть его лично, тем более в условиях пандемии. А получить электронную открытку и особые эмоции от того, что твоя работа побывала на Священном море, можно! Чтобы оправдать ожидания участников, ради красивых снимков я и мои коллеги забирались на панорамные точки самых известных мысов на острове Ольхон, побывали среди причудливых скал Тажеранских степей и на островах Малого Моря, в дельтах рек Анга и Бугульдейка, в бухте Ая и даже в одной из древних пещер. Для каждой птички мы подбирали свой пейзаж и фоторамку… Рассчитываем, что авторы работ останутся довольны результатом. Письма ещё приходят, поэтому скоро отправимся на поиск новых локаций для съёмок, - рассказала ведущий методист отдела Елена Хомколова.



Приём работ к участию завершается 15 июля. Однако шанс создать свою электронную открытку и увидеть её в пейзажах на Байкале всё ещё есть, так как проект планируется сделать ежегодным. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



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