Исключениями стали места отдыха и сбора дикоросов
В Бурятии в национальном парке «Тункинский» продлён режим ограничений. В период с 11 июля по 1 августа 2021 года включительно в связи с установлением особого противопожарного режима в лесах республики на территории всех выделов и кварталов лесных участков нацпарка ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам.
Исключениями станут сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест массового посещения (отдыха) граждан и мест сбора дикоросов гражданами.
Помимо продления режима ограничений, расширен список мест для сбора дикоросов. Перечень можно посмотреть на сайте Тункинского нацпарка, сообщает его пресс-служба.
В Бурятии леса Тункинского нацпарка закрыли для посещения
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