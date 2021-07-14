В Бурятии леса Тункинского нацпарка закрыли для посещения

Исключениями стали места отдыха и сбора дикоросов



В Бурятии в национальном парке «Тункинский» продлён режим ограничений. В период с 11 июля по 1 августа 2021 года включительно в связи с установлением особого противопожарного режима в лесах республики на территории всех выделов и кварталов лесных участков нацпарка ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам.



Исключениями станут сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест массового посещения (отдыха) граждан и мест сбора дикоросов гражданами.



Помимо продления режима ограничений, расширен список мест для сбора дикоросов. Перечень можно посмотреть на сайте Тункинского нацпарка, сообщает его пресс-служба.

