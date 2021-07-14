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В Улан-Удэ устраняют последствия ливня

В Улан-Удэ устраняют последствия ливня
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Спецмашины будут ликвидировать подтопления на протяжении всего дня

В столице Бурятии устраняют последствия ливня. Сейчас на улицах работают 4 мотопомпы, 12 вакуумных машин и 14 единиц спецтехники. Работы по откачке воды идут с 1:00.

В ночь с 13 на 14 июля улан-удэнские коммунальщики вышли на работу. С 1:00 работают две мотопомпы на ул. Бабушкина, возле отворота в 102 квартал, две помпы на рынке «Туяа». С 4:00 приступили к работе 12 вакуумных машин и водители 14 единиц спецтехники: грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы и другие.

- Утро началось в три часа утра со звонка диспетчера. В связи с сильными осадками город затопило, откачиваем образовавшиеся лужи. В четыре часа приступили к откачке воды, чтобы жители проснулись и уже могли проехать по нашим дорогам, ведь от нас зависит комфорт улан-удэнцев, – рассказал водитель комбината по благоустройству Улан-Удэ Сергей Брянский.

Сергей имеет все категории водительских прав и работает в КГХ одиннадцать лет, за это время он изучил всю спецтехнику комбината. Сейчас за ним закреплена подметально-уборочная машина, но когда осадки превышают суточной нормы, Сергей выходит работать на вакуумную машину.

Вода в первую очередь откачивается с центральных магистралей и улиц, которые традиционно топит во время ливней. Также спецтехника работала по заявкам, которые поступили в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству.

Сильные ливневые потоки нанесли много песка на городские улицы. Спецтехника комбината по благоустройству расчищает проезд для автотранспорта. Самосвалы с бутовым камнем устраняют провалы в микрорайонах Радужный, Энергетик и Светлый. Спецмашины будут ликвидировать подтопления в городе на протяжении всего дня.

Напомним, что сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по тел.: 44-46-77.

В связи со штормовым предупреждением этой ночью был организован штаб для принятия оперативных решений. В его составе – представители КГХ, управления ЧС и администраций районов.

Отметим, сеть ливневой канализации построена в 60-е годы, имеет малую пропускную способность труб (диаметр 300 и 500 мм) и лотков. В настоящее время город разрабатывает на основании генплана единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения и т. д. Кроме того, при ремонте дорог город особое внимание обращает на отвод воды с проезжей части. В прошлом году на новых и ремонтируемых участках дорог обустроили более 5 км новых ливневых канализации, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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