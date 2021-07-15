На Байкале откроется первый волонтёрский лагерь тропостроителей

В Иркутской области начался набор добровольцев в «Лабораторию экотроп»



14 августа в Иркутской области стартует первый волонтёрский лагерь тропостроителей «Лаборатория экотроп». Добровольцы научатся передовым практикам ответственного отношения к окружающей среде, в том числе строить и маркировать тропы на склонах и равнинах, работать с камнем, деревом, грунтом.



Поехать в волонтёрский лагерь смогут 60 человек. 50 добровольцев займутся строительством экологических троп, а 10 медиа-волонтёров будут создавать креативный контент для социальных сетей проекта. Стать волонтёрами смогут те, кто успешно справится с подачей заявки и интервью. Добровольцев обеспечат питанием и проживанием. Подать заявку на участие можно на портале «Добро».



«Лаборатория экотроп» станет первым этапом создания международного центра добровольчества на Байкале «Добро.Центр». Центр строится в рамках соглашения по трансформации промышленного Байкальска в комфортный для жизни и привлекательный для гостей, туристов и инвесторов со всего мира экоград. Создание международного центра добровольчества на Байкале станет площадкой для добровольческих экологических инициатив России. Центр сможет претендовать на звание «штаб-квартиры» российского экологического добровольчества.



- Помимо этого, он станет многопрофильной площадкой по оказанию «добрых дел», в том числе методологической поддержки, развития образовательных программ и поддержки гражданских инициатив, включая чрезвычайные ситуации. На базе центра планируется проводить фестивали и лагерные смены, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.

