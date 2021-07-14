В Иркутской области студенты помогут МЧС

Волонтёры приведут в порядок территории, попавшие в зону ЧС



В Иркутской области добровольцы из числа студентов помогут привести в порядок территории, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Три отряда по 15 человек в ближайшее время начнут разбирать строения и убирать мусор в Тулуне, Нижнеудинске и посёлке Шумский. Работы продлятся до 20 августа, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.



Организацию и объём работ обсудили 13 июля на совещании губернатор Игорь Кобзев, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, члены правительства региона, представители регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и Иркутского регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей.



На предыдущей такой встрече в правительстве региона было принято решение совместно с муниципалитетами определить, сколько строений необходимо снести и какие участки очистить. В результате в Тулуне силами молодёжи планируется разобрать 359 частных домов и строений и провести уборку строительного и легковоспламеняющегося мусора на 274 участках. В Нижнеудинске предстоит снести 363 строения и очистить столько же участков. В посёлке Шумском – 158 домов и 158 участков. Работы будут проходить совместно с сотрудниками МЧС России.



В будущем подобный опыт будет применяться и в других населённых пунктах, пострадавших от стихии.



- Сейчас министерство образования и министерство по молодёжной политике Иркутской области прорабатывают вопрос о привлечении студентов профильных специальностей к прохождению практики на местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Студенты не только помогут привести территории в порядок, но и почувствуют на себе, что такое ЧС и её последствия, – отметил Игорь Кобзев.

