В республике местами грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 5-10, при грозах порывистый до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по северу до +5, днём +26,+31, по Прибайкалью и местами северу +19,+24.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +26,+28.
В Улан-Удэ до +28
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 11.07.2021
В республике местами грозы
Байкальский заповедник получил поддержку Фонда «Красивые дети в красивом мире»
С прошлой весны Батор Балданов лечит больных коронавирусом
Рейсы планируются по пятницам и воскресеньям
Под наблюдением находятся две термоточки
Выздоровело более 45-и тысяч забайкальцев
Мероприятие прошло в двух колониях
Анатолий Журавлёв работает в лесном хозяйстве 47 лет
В храме будут возноситься молитвы «об убережении земли от огня»
Локдаун действует до понедельника
Нанесение смайликов ГОСТом не предусмотрено
Мишка долго обнюхивал дерево
Ежесуточный прирост продолжает постепенно снижаться
Кожвендиспансер опубликовал статистические данные
На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19