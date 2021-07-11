 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ до +28

В Улан-Удэ до +28
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике местами грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 5-10, при грозах порывистый до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по северу до +5, днём +26,+31, по Прибайкалью и местами северу +19,+24.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +26,+28. 
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