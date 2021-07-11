В Улан-Удэ до +28

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике местами грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 5-10, при грозах порывистый до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по северу до +5, днём +26,+31, по Прибайкалью и местами северу +19,+24.



В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +26,+28.

