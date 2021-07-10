Рейсы планируются по пятницам и воскресеньям
Авиакомпания «Сила» с 16 июля открывает авиарейсы по маршруту Улан-Удэ-Кырен. Рейсы из Улан-Удэ в Кырен и из Кырена в Улан-Удэ планируются по пятницам и воскресеньям.
- Мы расширяем местную авиамаршрутную сеть, к Нижнеангарску и Таксимо включили Кырен. Так у жителей Бурятии появилась возможность побывать на выходных в Тункинской долине и сократить время проезда, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Для пассажиров билет в одну сторону обойдётся в три тысячи рублей. Этот тариф утверждён республиканской службой по тарифам.
- Маршрут Улан-Удэ - Кырен удалось субсидировать благодаря поддержке правительства Бурятии. Так республиканской службой по тарифам утверждены тарифы в размере три тысячи рублей без учёта НДС, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.
Как сообщал «Байкал-Daily», полёты будут выполнять на многоцелевом двухмоторном турбовинтовом самолёте Л-410.
О старте продаж билетов будет сообщено дополнительно, сообщили в пресс-службе минтрнса Бурятии.
Жители Бурятии с 16 июля смогут улететь в Кырен
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