Под наблюдением находятся две термоточки
За последние сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились.
Под наблюдением космической программы «ИСДМ-Рослесхоз» находится две термоточки в Курумканском и Северо-Байкальском районах Бурятии. Термоточки находится в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона в республике выявлено более 2300 нарушений правил пожарной безопасности.
Рассмотрено 1447 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 4,7 млн рублей.
Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ запрещено.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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