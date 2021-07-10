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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:pixabay.com
Под наблюдением находятся две термоточки

За последние сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились.

Под наблюдением космической программы «ИСДМ-Рослесхоз» находится две термоточки в Курумканском и Северо-Байкальском районах Бурятии. Термоточки находится в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона в республике выявлено более 2300 нарушений правил пожарной безопасности.

Рассмотрено 1447 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 4,7 млн рублей.

Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ запрещено.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44. 
лесные пожары

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