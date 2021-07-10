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В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 50 тысяч

В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 50 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Выздоровело более 45-и тысяч забайкальцев

По данным оперативного штаба Забайкальского края на 9 июля, за сутки выявлено 329 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 50 282 забайкальцев.

За прошедшие сутки 231 человек вылечился от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 45 633. В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 202 человека находятся в тяжёлом состоянии, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 979 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено 12 летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 47 662 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 275 человек. 
Забайкальский край колония

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