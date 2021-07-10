На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19
Личный состав военнослужащих армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, принимающий участие в проведении международного военно-технического форума «Армия-2021», проходит ревакцинацию. Ревакцинация проводится в целях предупреждения и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также во время проведения форума будут обеспечены мероприятия по предотвращению вирусной инфекции среди его гостей.
Напомним, что международный военно-технический форум будет проводиться с 26 по 28 августа. В Бурятии «Армия-2021» одновременно состоится на четырёх площадках: в Улан-Удэ на аэродроме «Восточный», в посёлке «Сосновый Бор» и в городе Кяхта на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.
Форум, как и в прошлом году, пройдёт одновременно с Армейскими международными играми. На 22 августа запланировано совместное открытие форума и Армейских игр в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. На официальную часть ожидается прибытие первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, представителей предприятий промышленности и иностранных делегаций. С 23 по 25 августа – дни работы форума для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны и ВВО.
Возрастное ограничение 0+
Форум «Армия» проведут с 26 по 28 августа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 10.07.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Участники акции могут выиграть приз
Яна Жапова приняла участие в этапах гран-при России и Чёрного моря
Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре
Её участники должны преодолеть 34 тысячи километров вдоль границ России
В столице Приморья торжественно встретили боевые корабли, принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане
Открыт набор учащихся на смену «Байкал – природная лаборатория»
В честь пяти классиков Бурятии проводятся литературный фестиваль и онлайн-выставка
Её официальное открытие запланировано на начало сентября
Работы проведут во всех районах города
В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях
Подземные толчки зарегистрированы в приграничном с Россией аймаке Завхан
Его будут отмечать 8 июля
В Советском районе рассказали о механизме действий при ЧС на Левом берегу
В Заиграевском районе чествовали семью Манзуровых