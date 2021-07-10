Форум «Армия» проведут с 26 по 28 августа

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19



Личный состав военнослужащих армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, принимающий участие в проведении международного военно-технического форума «Армия-2021», проходит ревакцинацию. Ревакцинация проводится в целях предупреждения и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также во время проведения форума будут обеспечены мероприятия по предотвращению вирусной инфекции среди его гостей.



Напомним, что международный военно-технический форум будет проводиться с 26 по 28 августа. В Бурятии «Армия-2021» одновременно состоится на четырёх площадках: в Улан-Удэ на аэродроме «Восточный», в посёлке «Сосновый Бор» и в городе Кяхта на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.



Форум, как и в прошлом году, пройдёт одновременно с Армейскими международными играми. На 22 августа запланировано совместное открытие форума и Армейских игр в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. На официальную часть ожидается прибытие первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, представителей предприятий промышленности и иностранных делегаций. С 23 по 25 августа – дни работы форума для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны и ВВО.



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