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Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу

Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прямой эфир проведут сотрудники полиции

Сотрудники полиции и члены Общественного совета МВД по Бурятии проведут прямой эфир 13 июля в 15.00. Блюстители правопорядка пообщаются с жителями республики на тему: «Что делать, если вы заблудились в лесу?»

Прямой эфир состоится в официальном аккаунте «Полиция Бурятии» в Instagram. На вопросы ответят начальник отделения управления уголовного розыска регионального МВД майор полиции Анастасия Захарова и член общественного совета при УМВД по Улан-Удэ, а также куратор регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в республике Вероника Ерофеева.

Спикеры приведут статистику по потерявшимся в лесу. Расскажут о том, как вести себя, если человек все же заблудился. Эксперты также дадут советы родителям: как предотвратить пропажу ребенка, что он должен знать, находясь в лесу и т.д.

Пресс-служба МВД по Бурятии сообщает, что все вопросы можно задать во время прямого эфира, а также заранее, отправив сообщение под постом.
полиция Лес

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