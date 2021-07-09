Прямой эфир проведут сотрудники полиции
Сотрудники полиции и члены Общественного совета МВД по Бурятии проведут прямой эфир 13 июля в 15.00. Блюстители правопорядка пообщаются с жителями республики на тему: «Что делать, если вы заблудились в лесу?»
Прямой эфир состоится в официальном аккаунте «Полиция Бурятии» в Instagram. На вопросы ответят начальник отделения управления уголовного розыска регионального МВД майор полиции Анастасия Захарова и член общественного совета при УМВД по Улан-Удэ, а также куратор регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в республике Вероника Ерофеева.
Спикеры приведут статистику по потерявшимся в лесу. Расскажут о том, как вести себя, если человек все же заблудился. Эксперты также дадут советы родителям: как предотвратить пропажу ребенка, что он должен знать, находясь в лесу и т.д.
Пресс-служба МВД по Бурятии сообщает, что все вопросы можно задать во время прямого эфира, а также заранее, отправив сообщение под постом.
Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу
Общество, Фото:
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