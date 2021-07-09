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Ещё 334 забайкальца заболели коронавирусом

Ещё 334 забайкальца заболели коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения приближается к 50-ти тысячам

По данным оперативного штаба Забайкальского края, за сутки выявлено 334 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 49 953 забайкальцев.

За прошедшие сутки 213 человек вылечились от болезни, общее количество составило 45 402. В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 205 человек находится в тяжёлом состоянии, 85 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 967 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено десять летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 47 387 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил +282. За весь период болезнь унесла жизни 1408 человек, в том числе 18 из них скончались накануне. 
коронавирус

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