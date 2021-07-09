Кислород распределили по ковидным госпиталям
16 тонн кислорода сегодня поступило в Иркутской области из Кузбасса, сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков.
Поставка жидкого кислорода в Иркутскую область организована по решению главы Кузбасса Сергея Цивилева. В июне этого года там было запущено собственное производство кислорода.
- Весь кислород мы незамедлительно распределили по ковидным госпиталям. По договорённости губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с поставщиками мы также в ближайшее время ожидаем поставки из других субъектов, - сообщил Яков Сандаков.
На сегодня в области функционирует 2131 койка с подачей кислорода и 763 – реанимационных, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Иркутскую область доставили 16 тонн медицинского кислорода из Кузбасса
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