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В Иркутскую область доставили 16 тонн медицинского кислорода из Кузбасса

В Иркутскую область доставили 16 тонн медицинского кислорода из Кузбасса
Общество, 
Кислород распределили по ковидным госпиталям

16 тонн кислорода сегодня поступило в Иркутской области из Кузбасса, сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков.

Поставка жидкого кислорода в Иркутскую область организована по решению главы Кузбасса Сергея Цивилева. В июне этого года там было запущено собственное производство кислорода.

- Весь кислород мы незамедлительно распределили по ковидным госпиталям. По договорённости губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с поставщиками мы также в ближайшее время ожидаем поставки из других субъектов, - сообщил Яков Сандаков.

На сегодня в области функционирует 2131 койка с подачей кислорода и 763 – реанимационных, сообщили в пресс-службе правительства региона.

медицинская помощь больница

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