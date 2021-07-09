Сельские власти напомнили подрядчику про его обязанности
Жители села Хоринск в Бурятии поинтересовались, кто занимается уборкой улиц. Для иллюстрации своего вопроса приложили фотографию замусоренной остановки.
Администраторы группы«Хоринск-инфо.24/7» попросили прокомментировать ситуацию главу сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев.
- Остановочный пункт относится к региональному ведению. Подрядчик обслуживает дорогу и остановки на ней. Обратились к ним, чтобы не забывали проводить уборку. В этот раз помогли убрать сами, - цитирует Чингиса Базардараева «Хоринск-инфо.24/7».
В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке
Общество, Фото:
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