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В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке

В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Хоринск-инфо"
Сельские власти напомнили подрядчику про его обязанности

Жители села Хоринск в Бурятии поинтересовались, кто занимается уборкой улиц. Для иллюстрации своего вопроса приложили фотографию замусоренной остановки.

Администраторы группы«Хоринск-инфо.24/7» попросили прокомментировать ситуацию главу сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев.

- Остановочный пункт относится к региональному ведению. Подрядчик обслуживает дорогу и остановки на ней. Обратились к ним, чтобы не забывали проводить уборку. В этот раз помогли убрать сами, - цитирует Чингиса Базардараева «Хоринск-инфо.24/7».
остановка общественного транспорта уборка

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