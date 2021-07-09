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В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей

В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
В Заиграевском районе чествовали семью Манзуровых

3 июля супруги Манзуровы Тамара Иннокентьевна и Николай Карпович из Заиграевского района Бурятии отметили свой «золотой» семейный юбилей. Именно в этот день пятьдесят лет назад они стали мужем и женой. В архиве Заиграевского районного отдела управления ЗАГС республики хранится запись акта о заключении брака №40 от 3 июля 1971 года.

Тамара Иннокентьевна долгое время работала в Заиграевском комбинате бытового обслуживания, а затем перешла в Заиграевскую районную больницу на должность бухгалтера. Николай Карпович всю свою трудовую деятельность провёл за «баранкой». Это была работа и в Сбербанке, и в ДОСААФ, и в воинской части. За многолетний добросовестный труд награждён почётной грамотой регионального отделения ДОСААФ, почётной грамотой главы Заиграевского района.

- Пятьдесят лет семейной жизни пролетели, как один день. Все эти годы мы прошли рука об руку. Главное, сейчас не терять интерес к жизни, также любить, ценить друг друга и всё будет хорошо, – поделился глава семьи.

Тамара Иннокентьевна и Николай Карпович воспитали троих детей: сына Сергея и дочерей Татьяну и Наталью, теперь супруги помогают детям в воспитании пятерых внуков. У сына Сергея старшая дочь Дарья закончила с отличием в этом году Сибирский государственный университет путей сообщения в городе Новосибирск, младшая дочь Алина – ученица 7 класса. У дочери Татьяны старший сын Артём – военнослужащий, проходит службу по контракту на Дальнем Востоке, младший сын Захар поступил в техникум Бурятского госуниверситета. У дочери Натальи сын Александр посещает детский сад.

8 июля сотрудники Заиграевского районного отдела управления ЗАГС поздравили супругов с золотым юбилеем совместной жизни, с праздником Дня семьи, любви и верности, пожелав счастья на долгие годы, крепкого здоровья, добра и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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