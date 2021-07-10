В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июля ночью по северу республики, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +8,+13, местами до +3, днём +24,+29, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +25,+27.
В Бурятии местами грозы
Общество, Фото:
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Общество, 10.07.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается
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