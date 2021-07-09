Группа образовалась в 2018 году
Бурятская этно-группа Daida выступит на онлайн-концерте. Концерт состоится завтра, 10 июля в 19:00 на YouTube-канале театра «Байкал»
Шестеро музыкантов исполняют разные композиции: от звуков природы до вариаций этно-музыки.
- Уникальные сочетания гитары и морин хуура, звуки древних инструментов - эвэр бурэ и суха хуура затронут нити генетической памяти, - уверены музыканты.
Репертуар группы постоянно пополняется. На сегодня в багаже артистов аранжировки бурятских народных песен, музыка бурят-монгольских композиторов и даже авторские произведения самих участников группы.
Камерная группа из музыкантов Национального оркестра Бурятии Daida образовалась в 2018 году. Презентовав свой первый «сольник», группа прочно вошла в репертуар театра. Практически на каждом концерте звучит музыка в их исполнении.
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