«Лесной спецназ» из Бурятии помогает Иркутской области









Группировка пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Бурятии продолжает работать в Бодайбинском районе Иркутской области. Часть группировки работает на крупном лесном пожаре в Бодайбинском районе. По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», его площадь составляет 869 га.Вторая группа работает на лесном пожаре вблизи Витимского заповедника. Там площадь, пройденная огнём, составляет 773 га.- Тут довольно непростой рельеф – очень густой лес, много мха и кустарников, везде камни. Отжиг провели, локализовали, держим кромку, но ещё сохраняется вероятность, что может разгореться, - рассказал лётчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, координатор группировки Бурятии Роман Михайленко.Отмечается также выход диких животных к группировке – оленей, косуль и лосей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 8 июля, в Иркутской области проводились работы по тушению 19 пожаров на площади 4,8 тысяч га.Непростая ситуация складывается в Якутии, где для тушения лесных пожаров привлечены 60 человек из Бурятии. В Якутии тушат150 пожаров на площади 439 тысяч га, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Ещё 131 пожар на площади 483 тысячи га находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом.