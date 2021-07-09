 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

«Лесной спецназ» из Бурятии помогает Иркутской области

«Лесной спецназ» из Бурятии помогает Иркутской области
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Крупные пожары в Иркутской области бушуют в сложной местности

Группировка пожарных-десантников и парашютистов-пожарных Бурятии продолжает работать в Бодайбинском районе Иркутской области. Часть группировки работает на крупном лесном пожаре в Бодайбинском районе. По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», его площадь составляет 869 га.


Вторая группа работает на лесном пожаре вблизи Витимского заповедника. Там площадь, пройденная огнём, составляет 773 га.

- Тут довольно непростой рельеф – очень густой лес, много мха и кустарников, везде камни. Отжиг провели, локализовали, держим кромку, но ещё сохраняется вероятность, что может разгореться, - рассказал лётчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, координатор группировки Бурятии Роман Михайленко.

Отмечается также выход диких животных к группировке – оленей, косуль и лосей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 


По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 8 июля, в Иркутской области проводились работы по тушению 19 пожаров на площади 4,8 тысяч га.

Непростая ситуация складывается в Якутии, где для тушения лесных пожаров привлечены 60 человек из Бурятии. В Якутии тушат150 пожаров на площади 439 тысяч га, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Ещё 131 пожар на площади 483 тысячи га находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом.


лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу
Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу
Общество, 09.07.2021
Прямой эфир проведут сотрудники полиции  
Ещё 334 забайкальца заболели коронавирусом
Ещё 334 забайкальца заболели коронавирусом
Общество, 09.07.2021
Общее число случаев заражения приближается к 50-ти тысячам
В Улан-Удэ раскритиковали экопарковку
В Улан-Удэ раскритиковали экопарковку
Общество, 09.07.2021
Экопарковкой не пользуются водители, а пешеходам она неудобна
В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке
В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке
Общество, 09.07.2021
Сельские власти напомнили подрядчику про его обязанности  
«Лесной спецназ» из Бурятии помогает Иркутской области
«Лесной спецназ» из Бурятии помогает Иркутской области
Общество, 09.07.2021
Крупные пожары в Иркутской области бушуют в сложной местности
В Улан-Удэ выросло количество медалистов
В Улан-Удэ выросло количество медалистов
Общество, 09.07.2021
31 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ
Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим
Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим
Общество, 09.07.2021
Знаменитая артистка с середины июня находится в медикаментозной коме
В Бурятии в бассейны и гостиницы не пустят без ковидных справок
В Бурятии в бассейны и гостиницы не пустят без ковидных справок
Общество, 09.07.2021
Новая ограничительная мера вступит в силу после окончания локдауна
В Иркутской зоогалерее анаконда родила «тридцатерняшек»
В Иркутской зоогалерее анаконда родила «тридцатерняшек»
Общество, 09.07.2021
Пополнение стало неожиданным для сотрудников зоопарка
В Бурятии ищут хозяев хромающего телёнка
В Бурятии ищут хозяев хромающего телёнка
Общество, 09.07.2021
Телёнка гоняют бродячие собаки
В Иркутске ГИБДД подарила новорождённым автокресла
В Иркутске ГИБДД подарила новорождённым автокресла
Общество, 09.07.2021
Подарки достались малышам, родившимся в день образования дорожно-патрульной службы
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
Общество, 09.07.2021
В Тункинском районе республики госавтоинспекторы поздравили автолюбителей с Днём семьи любви и верности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^