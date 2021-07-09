В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8

Подземные толчки зарегистрированы в приграничном с Россией аймаке Завхан



8 июля в 20:00 в Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки произошли в сомоне аймака Завхан.



По словам главы администрации сомона Цэцэн-Уул, местные жители не обратили внимание на подземные толчки. Также от них не поступала информация о каком-либо ущербе.



Поскольку эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-востоку от сомона Сантмаргац, жители этого сомона почувствовали незначительные подземные толчки. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

