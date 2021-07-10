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На трассе Улан-Удэ – Новый Уоян введут ограничение движения

На трассе Улан-Удэ – Новый Уоян введут ограничение движения
Общество,  Фото:pixabay.com
Участки автодороги будут закрыты 5 и 7 августа

В связи с проведением съёмок полнометражного художественного фильма «Далёкие Близкие» 5 августа с 9:30 до 12:30 будут введено временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 215 – км 230.

Также 7 августа с 8:00 до 15:00 будет введено ограничение движения транспорта на участке автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 205 – км 229. В этот день здесь проведён III международный марафон «Чистый Байкал».

В период ограничений будет произведена установка временных дорожных знаков. Об этом сообщает управление региональных автодорог республики со ссылкой на министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
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