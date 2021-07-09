В Улан-Удэ определены пункты сбора во время паводков

В Советском районе рассказали о механизме действий при ЧС на Левом берегу



Администрация Советского района Улан-Удэ совместно с управлением по ЧС провели видеоконференцию с жителями левобережной части столицы Бурятии. На совещании горожане задавали вопросы о действиях и способах оповещения людей в случае подтопления, а также о механизме действий при ЧС.



- Блок схемами были утверждены механизмы подвоза людей для эвакуации. Общим пунктом сбора населения Левобережья является школа № 8 на улице Толстихина для дальнейшей отправки в пункты временного размещения. Всего подготовлено 29 пунктов временного размещения населения с общей вместимостью 9,5 тысяч человек, - сообщает управление по информационной политике города.



Кроме Левобережья, в зону подтопления входят улицы Свободы, Смолина, Банзарова, Набережная в центральной части Советского района Улан-Удэ. Всего в зоне риска проживают более 18 тысяч человек в 7254 частных и 156 многоквартирных домах.



Напомним, строительство дамбы, которая должна защитить город от затопления, может начаться в 2022 году. В прошлом году разработана проектно-сметная документация. Проект разделён на пять этапов, первые два этапа уже прошли экспертизы и внесены в федеральную программу финансирования. Пятый этап – по Левому берегу тоже прошел все экспертизы, решается вопрос по его финансированию. Третий и четвертый этапы прошли экологическую экспертизу и находятся на технической экспертизе в Москве.

