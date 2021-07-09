Пополнение стало неожиданным для сотрудников зоопарка
В Иркутской зоогалерее анаконда по кличке Конни стала очень многодетной мамой, у неё родилось сразу 30 детёнышей.
Сотрудники зоопарка признались, что такого количества никто не ожидал. Ведь прежде анаконда 11 лет не желала размножаться.
- Верный признак беременности - долгий отказ от корма, но Конни регулярно нас таким образом обманывала, устраивая себе разгрузочные месяцы просто потому, что весьма упитана по жизни. В этот раз было также, никто особо на длительную голодовку внимания не обратил и только совсем недавно заметили, что змея голодает четвёртый месяц, а фигура при этом корректируется совсем не в ту сторону, - сообщили сотрудники зоогалереи.
В результате на свет появилось 30 крупных и активных малышей. Детёныши кусали сотрудников зоопарка за руки, когда те спасали их из-под огромной матери. Спасти их надо было, так как анаконда вполне могла бы съесть новорождённых.
- Анаконды, как и все удавы, живородящи. Как правило, 20-30% выводка бывает нежизнеспособным, особенно при большом количестве малышей. Но не в нашем случае. Живы, активны и полноценно развиты все тридцатерняшки, - сообщили в зоогалерее.
Посетители зоопарка поздравляют с таким приплодом и интересуются, куда пристроят потомство. Но сотрудники зоогалереи пока не дали ответ на этот вопрос.
В Иркутской зоогалерее анаконда родила «тридцатерняшек»
Общество, Фото:
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