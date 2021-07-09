В Иркутской зоогалерее анаконда родила «тридцатерняшек»

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Пополнение стало неожиданным для сотрудников зоопарка



В Иркутской зоогалерее анаконда по кличке Конни стала очень многодетной мамой, у неё родилось сразу 30 детёнышей.



Сотрудники зоопарка признались, что такого количества никто не ожидал. Ведь прежде анаконда 11 лет не желала размножаться.



- Верный признак беременности - долгий отказ от корма, но Конни регулярно нас таким образом обманывала, устраивая себе разгрузочные месяцы просто потому, что весьма упитана по жизни. В этот раз было также, никто особо на длительную голодовку внимания не обратил и только совсем недавно заметили, что змея голодает четвёртый месяц, а фигура при этом корректируется совсем не в ту сторону, - сообщили сотрудники зоогалереи.



В результате на свет появилось 30 крупных и активных малышей. Детёныши кусали сотрудников зоопарка за руки, когда те спасали их из-под огромной матери. Спасти их надо было, так как анаконда вполне могла бы съесть новорождённых.



- Анаконды, как и все удавы, живородящи. Как правило, 20-30% выводка бывает нежизнеспособным, особенно при большом количестве малышей. Но не в нашем случае. Живы, активны и полноценно развиты все тридцатерняшки, - сообщили в зоогалерее.



Посетители зоопарка поздравляют с таким приплодом и интересуются, куда пристроят потомство. Но сотрудники зоогалереи пока не дали ответ на этот вопрос.



