Телёнка гоняют бродячие собаки
С 1 июля на улице Рабочая села Новый Заган в Мухоршибирском районе Бурятии бродит одинокий телёнок. У него повреждена нога, местные жители обеспокоены и ищут хозяев, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
- В Новом Загане по улице Рабочей третий день подряд вижу этого телёнка. У него что-то с ногой, ходить не может. Может, откликнется хозяин, вот прямо до слёз жалко его. Что за отношение хозяев к животным? Видели его и ночью. Собаки налетают, - рассказала местная жительница.
Администраторы группы обратились к хозяевам с просьбой забрать малыша домой и оказать ему помощь.
- Относитесь ко всему ответственно! – заключили в «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
В Бурятии ищут хозяев хромающего телёнка
Общество, Фото:
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