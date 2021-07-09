В Бурятии ищут хозяев хромающего телёнка

Общество, Фото: опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"

Телёнка гоняют бродячие собаки



С 1 июля на улице Рабочая села Новый Заган в Мухоршибирском районе Бурятии бродит одинокий телёнок. У него повреждена нога, местные жители обеспокоены и ищут хозяев, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



- В Новом Загане по улице Рабочей третий день подряд вижу этого телёнка. У него что-то с ногой, ходить не может. Может, откликнется хозяин, вот прямо до слёз жалко его. Что за отношение хозяев к животным? Видели его и ночью. Собаки налетают, - рассказала местная жительница.



Администраторы группы обратились к хозяевам с просьбой забрать малыша домой и оказать ему помощь.



- Относитесь ко всему ответственно! – заключили в «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



