В Тункинском районе республики госавтоинспекторы поздравили автолюбителей с Днём семьи любви и верности
Автоинспекторы провели профилактическую акцию «Береги себя и своих близких». Полицейские останавливали водителей и дарили им и членам их семей открытки с добрыми пожеланиями и символом праздника – ромашками.
Поздравляя граждан, стражи правопорядка отмечали важность соблюдения правил дорожного движения. В беседе, полицейские напомнили, что самое ценное у каждого человека – это семья, и важно беречь и защищать своих близких. А для этого, в первую очередь, необходимо заботиться о своем здоровье и жизни в целом. В частности, строго соблюдать правила дорожной безопасности.
Тункинцы были рады такому общению с инспекторами и пообещали быть законопослушными участниками дорожного движения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
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