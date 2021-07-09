В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Тункинском районе республики госавтоинспекторы поздравили автолюбителей с Днём семьи любви и верности



Автоинспекторы провели профилактическую акцию «Береги себя и своих близких». Полицейские останавливали водителей и дарили им и членам их семей открытки с добрыми пожеланиями и символом праздника – ромашками.



Поздравляя граждан, стражи правопорядка отмечали важность соблюдения правил дорожного движения. В беседе, полицейские напомнили, что самое ценное у каждого человека – это семья, и важно беречь и защищать своих близких. А для этого, в первую очередь, необходимо заботиться о своем здоровье и жизни в целом. В частности, строго соблюдать правила дорожной безопасности.



Тункинцы были рады такому общению с инспекторами и пообещали быть законопослушными участниками дорожного движения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



