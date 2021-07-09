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Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»

Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Всероссийский фестиваль-конкурс пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге

Ежегодный открытый музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «За тех, кто в море!» (0+), проводимый в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню Военно-Морского Флота. В этом году мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Отмечается День ВМФ каждый год, в последнее воскресенье июля.

Организатором конкурса является региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» и казачий информационно-аналитический центр.

Дата подачи заявок: с 1 мая 2021 года до 24 июля. Положение и заявки можно скачать на сайте минкультуры Бурятии в разделе «Конкурсы и фестивали».

конкурс музыканты

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