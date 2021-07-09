Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»

Всероссийский фестиваль-конкурс пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге



Ежегодный открытый музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «За тех, кто в море!» (0+), проводимый в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню Военно-Морского Флота. В этом году мероприятие пройдёт в онлайн-формате.



Отмечается День ВМФ каждый год, в последнее воскресенье июля.



Организатором конкурса является региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» и казачий информационно-аналитический центр.



Дата подачи заявок: с 1 мая 2021 года до 24 июля. Положение и заявки можно скачать на сайте минкультуры Бурятии в разделе «Конкурсы и фестивали».



