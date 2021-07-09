В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы

В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях



В Бурятии подвели итоги конкурса работ по изданию краеведческой и детской литературы. Экспертный совет выбрал победителей в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.



В номинации «Историко-краеведческая литература» победили:

- Рычков В.Д. «Жить - это здорово»;

- Цибудеева Н.Ц. «Очерки о предпосылках становления музыкальной Бурятии»;

- Пашинин А.В., Колесов В.Ю., Сапунов А.А. «93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия»;

- Очиров Ц.Н. «Намжардаан. Бурятские притчи (на двух языках)».



В номинации «Литература Бурятии»:

- Сындуев С.Б. «Евразийская звезда»;

- Сонголов К.З. «Если бы карма».



В номинации «Культура и искусство Республики Бурятия»:

- Сборник хоровых переложений песен бурятских композиторов «Воспевая Родину»;

- Воспоминания Егоровой Л.И.



В номинации «Издания для детей и юношества»:

- Алагуева В.П. «Удивительные подвиги Гэсэра».



Напомним, что целью конкурса являлась государственная поддержка авторов литературных произведений, проживающих в Бурятии, а также повышение общественного престижа литературного творчества в республике.

