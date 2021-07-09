В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях
В Бурятии подвели итоги конкурса работ по изданию краеведческой и детской литературы. Экспертный совет выбрал победителей в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
В номинации «Историко-краеведческая литература» победили:
- Рычков В.Д. «Жить - это здорово»;
- Цибудеева Н.Ц. «Очерки о предпосылках становления музыкальной Бурятии»;
- Пашинин А.В., Колесов В.Ю., Сапунов А.А. «93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия»;
- Очиров Ц.Н. «Намжардаан. Бурятские притчи (на двух языках)».
В номинации «Литература Бурятии»:
- Сындуев С.Б. «Евразийская звезда»;
- Сонголов К.З. «Если бы карма».
В номинации «Культура и искусство Республики Бурятия»:
- Сборник хоровых переложений песен бурятских композиторов «Воспевая Родину»;
- Воспоминания Егоровой Л.И.
В номинации «Издания для детей и юношества»:
- Алагуева В.П. «Удивительные подвиги Гэсэра».
Напомним, что целью конкурса являлась государственная поддержка авторов литературных произведений, проживающих в Бурятии, а также повышение общественного престижа литературного творчества в республике.
В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы
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