 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы

В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях

В Бурятии подвели итоги конкурса работ по изданию краеведческой и детской литературы. Экспертный совет выбрал победителей в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

В номинации «Историко-краеведческая литература» победили:
- Рычков В.Д. «Жить - это здорово»;
- Цибудеева Н.Ц. «Очерки о предпосылках становления музыкальной Бурятии»;
- Пашинин А.В., Колесов В.Ю., Сапунов А.А. «93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия»;
- Очиров Ц.Н. «Намжардаан. Бурятские притчи (на двух языках)».

В номинации «Литература Бурятии»:
- Сындуев С.Б. «Евразийская звезда»;
- Сонголов К.З. «Если бы карма».

В номинации «Культура и искусство Республики Бурятия»:
- Сборник хоровых переложений песен бурятских композиторов «Воспевая Родину»;
- Воспоминания Егоровой Л.И.

В номинации «Издания для детей и юношества»:
- Алагуева В.П. «Удивительные подвиги Гэсэра».

Напомним, что целью конкурса являлась государственная поддержка авторов литературных произведений, проживающих в Бурятии, а также повышение общественного престижа литературного творчества в республике.
Бурятия конкурс книги литература

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ определены пункты сбора во время паводков
В Улан-Удэ определены пункты сбора во время паводков
Общество, 09.07.2021
В Советском районе рассказали о механизме действий при ЧС на Левом берегу
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
Общество, 09.07.2021
В Заиграевском районе чествовали семью Манзуровых
«Семейная ипотека» стала доступна семьям с одним ребёнком
«Семейная ипотека» стала доступна семьям с одним ребёнком
Общество, 09.07.2021
Также продлена программа «Льготная ипотека»
Гроссмейстер из Бурятии победил чемпиона мира по шахматам
Гроссмейстер из Бурятии победил чемпиона мира по шахматам
Общество, 09.07.2021
На онлайн-турнире Жамсаран Цыдыпов выиграл партию у Магнуса Карлсена
В Забайкалье введены дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье введены дополнительные ограничения из-за COVID-19
Общество, 09.07.2021
Меры предприняты в связи с ростом заболеваемости
Бурятский борец выиграл чемпионат мира в Турции
Бурятский борец выиграл чемпионат мира в Турции
Общество, 09.07.2021
Помимо двух золотых медалей, в копилке сборной республики - серебряная и бронзовая награды
Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу
Жителям Бурятии расскажут о правилах поведения в лесу
Общество, 09.07.2021
Прямой эфир проведут сотрудники полиции  
Ещё 334 забайкальца заболели коронавирусом
Ещё 334 забайкальца заболели коронавирусом
Общество, 09.07.2021
Общее число случаев заражения приближается к 50-ти тысячам
В Улан-Удэ раскритиковали экопарковку
В Улан-Удэ раскритиковали экопарковку
Общество, 09.07.2021
Экопарковкой не пользуются водители, а пешеходам она неудобна
В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке
В селе в Бурятии «забыли» про уборку на остановке
Общество, 09.07.2021
Сельские власти напомнили подрядчику про его обязанности  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^